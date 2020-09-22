2020 - 2021 Yılport Samsunspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Yılport Samsunspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Sezonu 2. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Ümraniyespor ile 21.09.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yılport Samsunspor Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Arslan(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 11. Ange Freddy Plumaın, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes, 20. Gökhan Alsan, 23. Muhsin Yıldırım, 24. Burak Çalık, 39. Kerem Can Akyüz, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

40. Ahmet Altın, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 8. Oğuz Gürbulak, 19. Ahmethan Köse, 77. Enes İslam İlkin, 89. Erkam Reşmen

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Antonıo Manuel Fernandes Mendes,53.dk (f), Gökhan Alsan,80.dk (p), Enes İslam İlkin,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Burak Çalık 88.dk, Sarı Kart Yalçın Kılınç 36.dk, Sarı Kart Erhan Kartal 55.dk, Sarı Kart Muhsin Yıldırım 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 88.dk, Muhsin Yıldırım 88.dk, Vukan Savıcevıc 65.dk, Ange Freddy Plumaın 65.dk, Antonıo Manuel Fernandes Mendes 79.dk

Oyuna Girenler

Enes İslam İlkin 88.dk, İlyas Kubilay Yavuz 88.dk, Ahmethan Köse 65.dk, Oğuz Gürbulak 65.dk, Guıdo Koçer 79.dk

Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 8. Serkan Göksu, 9. Hüseyin Çolak, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 18. Gökhan Süzen, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 55. Ercan Coşkun, 92. Mustafa Murat Uslu

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 99. Yunus Emre Gedik, 11. Enes Soy, 17. Emirhan Çalışkan, 21. Mustafa Eser, 32. Ante Zıvkovıc, 77. Ali Han Tunçer

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Çolak 71.dk, Muammer Denizhan Taşkan 71.dk, Yunus Emre Mertoğlu 46.dk

Oyuna Girenler

Ante Zıvkovıc 71.dk, Enes Soy 71.dk, Ali Han Tunçer 46.dk

TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 2 2 0 0 3 0 6 3 2 Samsunspor 2 1 1 0 3 0 4 3 3 Adana Demirspor 2 1 1 0 4 2 4 2 4 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 5 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 6 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 7 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 8 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 İstanbulspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 12 Ümraniyespor 2 1 0 1 2 4 3 -2 13 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 14 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 15 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 16 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 17 Giresunspor 2 0 1 1 2 4 1 -2 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür