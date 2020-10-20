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2020-2021 Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yomra Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Yomra Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yomra Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Yılmaz(hakem), Mahmut Gülle(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çekiç(dördüncü Hakem)

YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
98. Abdullah Nanim, 4. Abdulkadir Öksüz, 5. Erhan Şengül, 6. Orhan Gülle, 10. Fatih Kıran, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 61. Samet Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 99. Ogün Özçiçek

Yedekler
23. Gökhan Dülger, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 9. Doğukan Öksüz, 18. Şenol Özyurt, 70. Ahmet Baha Bilgin, 90. Yiğit Ener Aydın

Teknik Sorumlu


Goller
Fatih Kıran,78.dk (p), Fatih Kıran,90+1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Şenol Özyurt 90+2.dk, Sarı Kart Hüseyin Sürmeneli 90+3.dk, Sarı Kart Abdullah Nanim 90+5.dk, Sarı Kart Ogün Özçiçek 86.dk

Oyundan Çıkanlar
Erhan Şengül 90+2.dk, Ogün Özçiçek 90+4.dk, Halil Emre Yiğit 70.dk, Mert Miraç Altıntaş 70.dk, Ömer Aydın 46.dk

Oyuna Girenler
Uğur Kurt 90+2.dk, Ahmet Baha Bilgin 90+4.dk, Mehmetcan Köse 70.dk, Şenol Özyurt 70.dk, Doğukan Öksüz 46.dk

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 5. Özkan Zileli, 8. Yunus Yaşar, 9. İlhan Aslanoğlu, 17. Ömer Karancı, 20. Sefer Kanıtemiz, 23. Selim Dedekoç, 25. İsmail Baran Karakoç, 38. Tayfun Yanar, 70. Burak Kara, 77. Enes Yılmaz

Yedekler
98. Furkan Uysal, 6. Alper Sürücü, 10. Kayhan Arduç, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 72. Oktay Eramil, 99. Erçağ Evirgen

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
İlhan Aslanoğlu,29.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ramazan Evren Üstündağ 86.dk, Sarı Kart Kayhan Arduç 90+3.dk, Sarı Kart Özkan Zileli 90+2.dk, Çift Sarı Kart Selim Dedekoç 76.dk, Sarı Kart Ahmet Özan 69.dk

Oyundan Çıkanlar
İlhan Aslanoğlu 75.dk, Burak Kara 57.dk, İsmail Baran Karakoç 75.dk

Oyuna Girenler
Rıza Altıntaş 75.dk, Ahmet Özan 57.dk, Kayhan Arduç 75.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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