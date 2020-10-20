2020-2021 Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yomra Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Yomra Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yomra Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Yılmaz(hakem), Mahmut Gülle(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çekiç(dördüncü Hakem)
Yomra Spor İlk 11
98. Abdullah Nanim, 4. Abdulkadir Öksüz, 5. Erhan Şengül, 6. Orhan Gülle, 10. Fatih Kıran, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 61. Samet Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 99. Ogün Özçiçek
Yedekler
23. Gökhan Dülger, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 9. Doğukan Öksüz, 18. Şenol Özyurt, 70. Ahmet Baha Bilgin, 90. Yiğit Ener Aydın
Teknik Sorumlu
Goller
Fatih Kıran,78.dk (p), Fatih Kıran,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Şenol Özyurt 90+2.dk, Sarı Kart Hüseyin Sürmeneli 90+3.dk, Sarı Kart Abdullah Nanim 90+5.dk, Sarı Kart Ogün Özçiçek 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Şengül 90+2.dk, Ogün Özçiçek 90+4.dk, Halil Emre Yiğit 70.dk, Mert Miraç Altıntaş 70.dk, Ömer Aydın 46.dk
Oyuna Girenler
Uğur Kurt 90+2.dk, Ahmet Baha Bilgin 90+4.dk, Mehmetcan Köse 70.dk, Şenol Özyurt 70.dk, Doğukan Öksüz 46.dk
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 5. Özkan Zileli, 8. Yunus Yaşar, 9. İlhan Aslanoğlu, 17. Ömer Karancı, 20. Sefer Kanıtemiz, 23. Selim Dedekoç, 25. İsmail Baran Karakoç, 38. Tayfun Yanar, 70. Burak Kara, 77. Enes Yılmaz
Yedekler
98. Furkan Uysal, 6. Alper Sürücü, 10. Kayhan Arduç, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 72. Oktay Eramil, 99. Erçağ Evirgen
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
İlhan Aslanoğlu,29.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ramazan Evren Üstündağ 86.dk, Sarı Kart Kayhan Arduç 90+3.dk, Sarı Kart Özkan Zileli 90+2.dk, Çift Sarı Kart Selim Dedekoç 76.dk, Sarı Kart Ahmet Özan 69.dk
Oyundan Çıkanlar
İlhan Aslanoğlu 75.dk, Burak Kara 57.dk, İsmail Baran Karakoç 75.dk
Oyuna Girenler
Rıza Altıntaş 75.dk, Ahmet Özan 57.dk, Kayhan Arduç 75.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Yomraspor
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|11
|4
|2
|Çengelköyspor A.Ş.
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|10
|2
|3
|Ceyhanspor
|5
|3
|1
|1
|9
|8
|10
|1
|4
|Nazilli Belediyespor
|5
|3
|0
|2
|13
|4
|9
|9
|5
|Fethiyespor
|5
|3
|0
|2
|9
|5
|9
|4
|6
|Tekirdağspor
|5
|2
|2
|1
|6
|7
|8
|-1
|7
|Mardin Fosfat Spor
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|8
|İskenderun FK
|4
|2
|1
|1
|4
|5
|7
|-1
|9
|Darıca Gençlerbirliği
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|6
|0
|10
|Kahta 02 Spor
|5
|1
|2
|2
|6
|5
|5
|1
|11
|Tokatspor
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|5
|-5
|12
|Belediye Kütahyaspor
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|4
|0
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|4
|-2
|14
|Halide Edip Adıvar
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|4
|-2
|15
|Yozgatspor 1959 FK
|5
|0
|2
|3
|3
|9
|2
|-6
|16
|Karaman Belediyespor
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|1
|-5
|17
|Ağrı 1970 Spor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
Fikstür
|17.10.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-4
|Nazilli Belediyespor
|17.10.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-1
|Darıca Gençlerbirliği
|17.10.2020
|Yomraspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|17.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Darıca Gençlerbirliği
|17.10.2020
|Kahta 02 Spor
|1-1
|Yozgatspor 1959 FK
|17.10.2020
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|17.10.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Karaman Belediyespor
|17.10.2020
|Erzin Spor
|Nazilli Belediyespor
|17.10.2020
|Ceyhanspor
|4-0
|Tekirdağspor
|17.10.2020
|Belediye Kütahyaspor
|1-2
|Çengelköyspor A.Ş.