2020-2021 Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Yomra Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yomra Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Yomra Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yomra Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Yılmaz(hakem), Mahmut Gülle(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çekiç(dördüncü Hakem)

Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

98. Abdullah Nanim, 4. Abdulkadir Öksüz, 5. Erhan Şengül, 6. Orhan Gülle, 10. Fatih Kıran, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 61. Samet Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 99. Ogün Özçiçek



Yedekler

23. Gökhan Dülger, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 9. Doğukan Öksüz, 18. Şenol Özyurt, 70. Ahmet Baha Bilgin, 90. Yiğit Ener Aydın



Teknik Sorumlu





Goller

Fatih Kıran,78.dk (p), Fatih Kıran,90+1.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Şenol Özyurt 90+2.dk, Sarı Kart Hüseyin Sürmeneli 90+3.dk, Sarı Kart Abdullah Nanim 90+5.dk, Sarı Kart Ogün Özçiçek 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Erhan Şengül 90+2.dk, Ogün Özçiçek 90+4.dk, Halil Emre Yiğit 70.dk, Mert Miraç Altıntaş 70.dk, Ömer Aydın 46.dk



Oyuna Girenler

Uğur Kurt 90+2.dk, Ahmet Baha Bilgin 90+4.dk, Mehmetcan Köse 70.dk, Şenol Özyurt 70.dk, Doğukan Öksüz 46.dk

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 5. Özkan Zileli, 8. Yunus Yaşar, 9. İlhan Aslanoğlu, 17. Ömer Karancı, 20. Sefer Kanıtemiz, 23. Selim Dedekoç, 25. İsmail Baran Karakoç, 38. Tayfun Yanar, 70. Burak Kara, 77. Enes Yılmaz



Yedekler

98. Furkan Uysal, 6. Alper Sürücü, 10. Kayhan Arduç, 41. Rıza Altıntaş, 60. Ahmet Özan, 72. Oktay Eramil, 99. Erçağ Evirgen



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

İlhan Aslanoğlu,29.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ramazan Evren Üstündağ 86.dk, Sarı Kart Kayhan Arduç 90+3.dk, Sarı Kart Özkan Zileli 90+2.dk, Çift Sarı Kart Selim Dedekoç 76.dk, Sarı Kart Ahmet Özan 69.dk



Oyundan Çıkanlar

İlhan Aslanoğlu 75.dk, Burak Kara 57.dk, İsmail Baran Karakoç 75.dk



Oyuna Girenler

Rıza Altıntaş 75.dk, Ahmet Özan 57.dk, Kayhan Arduç 75.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

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