2020-2021 Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
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Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Gaziantep
|0
|1
Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Atilla Karaoğlan(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Yakup Özhan(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 21. Zakarya Bergdıch, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 10. Ismail Aissati, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 20. Recep Niyaz, 11. Murıs Mesanovıc, 4. Neven Subotıc, 76. Özer Özdemir, 22. Mustafa Yumlu, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Robert Prosıneckı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 72.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Ismail Aissati 68.dk, Hadı Sacko 88.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 68.dk
Oyuna Girenler
Recep Niyaz 68.dk, Özer Özdemir 88.dk, Murıs Mesanovıc 68.dk
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 7. Kenan Özer
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Kenan Özer,27.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Furkan Soyalp 90+4.dk, Sarı Kart Jean Armel Kana Bıyık 44.dk, Sarı Kart Alın Dorınel Toşca 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Demir 77.dk, Kenan Özer 90+1.dk, Jean Armel Kana Bıyık 44.dk, Alexandru Iulıan Maxım 77.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+1.dk
Oyuna Girenler
Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 77.dk, Enver Cenk Şahin 90+1.dk, Kubilay Aktaş 44.dk, Furkan Soyalp 77.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 90+1.dk
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|9
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|10
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|11
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|11
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.0020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.0020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.0020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.0020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.0020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.0020
|MKE Ankaragücü
|2-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.0020
|Sivasspor
|1-2
|Galatasaray
|08.11.0020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.0020
|Başakşehir FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|08.11.0020
|Kayserispor
|0-1
|Hatayspor