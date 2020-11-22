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2020-2021 Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR GAZİANTEP
Yukatel Denizlispor Gaziantep
0 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yukatel Denizlispor, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Yakup Özhan(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 21. Zakarya Bergdıch, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 10. Ismail Aissati, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 20. Recep Niyaz, 11. Murıs Mesanovıc, 4. Neven Subotıc, 76. Özer Özdemir, 22. Mustafa Yumlu, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 72.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Ismail Aissati 68.dk, Hadı Sacko 88.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 68.dk

Oyuna Girenler

Recep Niyaz 68.dk, Özer Özdemir 88.dk, Murıs Mesanovıc 68.dk

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 7. Kenan Özer

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Kenan Özer,27.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Furkan Soyalp 90+4.dk, Sarı Kart Jean Armel Kana Bıyık 44.dk, Sarı Kart Alın Dorınel Toşca 74.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 77.dk, Kenan Özer 90+1.dk, Jean Armel Kana Bıyık 44.dk, Alexandru Iulıan Maxım 77.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90+1.dk

Oyuna Girenler

Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 77.dk, Enver Cenk Şahin 90+1.dk, Kubilay Aktaş 44.dk, Furkan Soyalp 77.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 90+1.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe9621179208
2Alanyaspor75201631713
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Kasımpaşa8332108122
9Çaykur Rizespor7322108112
10Yeni Malatyaspor832381011-2
11Hatayspor63215711-2
12Konyaspor72328593
13Sivasspor82338109-2
14Antalyaspor82339129-3
15Göztepe715111883
16BB Erzurumspor72239128-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.0020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.0020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.0020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.0020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.0020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.0020MKE Ankaragücü2-2Fatih Karagümrük
08.11.0020Sivasspor1-2Galatasaray
08.11.0020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.0020Başakşehir FK2-1Gençlerbirliği
08.11.0020Kayserispor0-1Hatayspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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