2020-2021 Zonguldak Kömürspor 0 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Zonguldak Kömürspor - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdoğan Özkaya(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Ömer Şivka(dördüncü Hakem)
Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 20. Aykut Emre Yakut, 22. Ali Fırat Okur, 57. Sinan Uzun, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık
Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 67. Berkan Akdeniz, 26. Yiğit Karaman, 28. Hüseyin Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 41. Oktay Pop, 99. Tezcan Gökmen, 5. Neşet Can Bellikli, 17. Batuhan Yılmaz, 9. Ahmet Hakan Demirli
Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 7. Niyazi Batuhan Salman, 8. Muhammed Samed Karakoç, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 30. Umut Sönmez, 33. Mümin Talip Pazarlı, 48. Rıdvan Türker, 61. Sefa Akgün
Yedekler
1. Murat Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 12. Abdulcebrail Akbulut, 15. Orhan Taşdelen, 17. Abdulkadir Özgen, 23. Batuhan Yılmaz, 24. Oğuz Özden, 28. Sabrican Vural, 41. Uğur Daşdemir, 57. Emre Yıldız
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|7
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|8
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|9
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|10
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor