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2020-2021 Zonguldak Kömürspor 0 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Zonguldak Kömürspor 0 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Zonguldak Kömürspor - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdoğan Özkaya(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Ömer Şivka(dördüncü Hakem)

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 20. Aykut Emre Yakut, 22. Ali Fırat Okur, 57. Sinan Uzun, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık

Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 67. Berkan Akdeniz, 26. Yiğit Karaman, 28. Hüseyin Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 41. Oktay Pop, 99. Tezcan Gökmen, 5. Neşet Can Bellikli, 17. Batuhan Yılmaz, 9. Ahmet Hakan Demirli
 

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 7. Niyazi Batuhan Salman, 8. Muhammed Samed Karakoç, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 30. Umut Sönmez, 33. Mümin Talip Pazarlı, 48. Rıdvan Türker, 61. Sefa Akgün

Yedekler
1. Murat Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 12. Abdulcebrail Akbulut, 15. Orhan Taşdelen, 17. Abdulkadir Özgen, 23. Batuhan Yılmaz, 24. Oğuz Özden, 28. Sabrican Vural, 41. Uğur Daşdemir, 57. Emre Yıldız

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Ankara Demirspor7412168138
6Hekimoğlu Trabzon7331114127
7Sarıyer633082126
8Amed Sportif840471212-5
9Kocaelispor632166110
10Çorum FK721411137-2
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Afjet Afyonspor6132596-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor
Tayfun Altuntaş
Editör


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