2020 - 2021Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Beşiktaş Fraport-tav Antalyaspor 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Engin(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 11. Tyler Domınıc Boyd, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 8. Mehmet Umut Nayir, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 12. Paul Omo Mukaıru, 19. Ufuk Akyol, 22. Harun Alpsoy, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 2 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 3 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 4 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 5 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 6 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 11 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 13 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 14 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 15 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 16 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 17 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 18 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 19 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 20 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 21 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları