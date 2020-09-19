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2020 - 2021Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 - 2021Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Beşiktaş ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Beşiktaş Fraport-tav Antalyaspor
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Erkan Engin(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 11. Tyler Domınıc Boyd, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 8. Mehmet Umut Nayir, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 8. Nuri Şahin, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 12. Paul Omo Mukaıru, 19. Ufuk Akyol, 22. Harun Alpsoy, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor22004064
2Göztepe21106244
3Beşiktaş21104242
4Antalyaspor21103142
5Fatih Karagümrük11003033
6Galatasaray11003132
7Hatayspor11002032
8BB Erzurumspor11002131
9Fenerbahçe11002131
10Kayserispor2101123-1
11Konyaspor10100010
12Trabzonspor2011131-2
13Gençlerbirliği2011021-2
14Yeni Malatyaspor2011141-3
15Denizlispor2011151-4
16Çaykur Rizespor1001120-1
17MKE Ankaragücü1001120-1
18Kasımpaşa1001010-1
19Gaziantep FK1001130-2
20Başakşehir FK1001020-2
21Sivasspor1001020-2

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


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