2020 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret kaç TL olacak? sorularının cevabını bekleyen milyonlarca vatandaş her gün konu ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor...Peki zam oranları ve ücreti ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret zam oranın ve ne kadar olacağı 26.12.2019 saat 14:00'te belli olacak.

2020 ASGARİ ÜCRETTE GELİNEN SON DURUM NEDİR?

7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısını beklemeye koyuldu. 2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala da asgari ücretli çalışanların gözü asgari ücret zammının belli olacağı son toplantıya çevrildi.

TÜRK-İŞ 558 LİRA ZAM BEKLEDİ

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

TÜİK AYLIK GIDA HARCAMA TUTARI BELİRLEDİ

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu için ise 2331 lira olarak belirledi.

2019 (AGİ) Hesaplaması ise şu şekildeydi;

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete Yüzde 10 Zam Yapılırsa:

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

Asgari Ücrete Yüzde 15 Zam Yapılırsa:

Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.