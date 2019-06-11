2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında, A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda atılan gollerle ev sahibi İzlanda mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Gylfi Sigurdsson ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Burak Yılmaz'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Gylfi Sigurdsson ceza sahası içine ortaladı. Arnason'un kafa vuruşunda kaleci Mert topa sahip oldu.

73. dakikada Abdülkadir'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, kaleci Halldorsson topu güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu, savunmanın arkasına gönderdi. Ceza sahası içinde hareketlenen Merih bekletmeden çok sert vurdu ancak topu auta yolladı.

86. dakikada Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak x, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx

İzlanda: Halldorsson xx, Hermannsson xx, Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xxxx, Skulason xx (Magnusson dk. 69 xx), Johann Gudmundsson xxx (Traustason dk. 80 x), Hallfredsson xxx, Gunnarsson xxx, Bjarnason xxx, Gylfi Sigurdsson xxx, Bödvarsson xxx (Kolbein Sigthorson dk. 64 xx)

Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Fjoluson, Palsson, Ingason, Albert Gudmundsson, Arnor Sigurdsson, Sigurjonsson, Kjartansson

Teknik Direktör: Erik Hamren

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Merih xx, Kaan xx, Hasan Ali xx, Dorukhan xxx (Güven dk. 85 ?), Ozan Tufan xx, Hakan Çalhanoğlu x, İrfan Can x (Abdülkadir dk. 63 xx), Kenan Karaman x (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu, Abdülkadir, Oğuzhan, Umut Meraş, Nazım Sangare, Yunus, Deniz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ragnar Sigurdsson (dk. 21 ve dk. 31) (İzlanda), Dorukhan (dk. 40) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hallfredsson, Birkir Bjarnason (İzlanda), Dorukhan, Burak, Kaan, Zeki (Türkiye)

Kaynak: İHA