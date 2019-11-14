2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (İlk yarı)
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda'yı konuk ediyor.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda'yı konuk ediyor.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Skulason'un ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Traustason'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin dışarıya gitti.
8. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in topla birlikte ceza yayına doğru sokularak yaptığı vuruşta kaleci Halldorsson gole izin vermedi.
14. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un direkt vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.
30. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx
Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Umut Meraş xx, Mahmut Tekdemir xx, Okay Yokuşlu xx, Ozan Tufan xx, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Nazım Sangare, Kaan Ayhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
İzlanda: Halldorsson xx, Victor Palsson xx, Kari Arnason xx, Ragnar Sigurdsson xx, Ari Skulason xx, Bjarnason xx, Gylfi Sigurdsson xx, Bödvarsson xx, Traustason xx, Kolbeinn Sigthorsson xx, Finnbogason x (Arnor Sigurdsson dk. 24 x)
Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Hermannsson, Fjoluson, Ingason, Fridjonsson, Eyjolfson, Anderson, Magnusson, Thrandarson
Teknik Direktör: Erik Hamren
Sarı kartlar: Ozan Tufan (Türkiye), Traustason (İzlanda)
Kaynak: İHA
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