2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplara kalan son takımlar belli oldu!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazanan son üç takım oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.
İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.
Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.
110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.
E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.
İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.
Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.
İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.
EURO 2020 GRUPLARI
A GRUBU: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya
E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan