2020 “Bilge Tonyukuk yılı’’

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 2020 yılının UNESCO kararı ile "Bilge Tonyukuk Yılı" ilan edildiğini açıkladı.

Ceylan, UNESCO tarafından ilan edilen "Bilge Tonyukuk Yılı'nın önemine binaen şunları kaydetti; "UNESCO tarafından alınan kararla; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan ve Türkiye'nin desteğiyle 2020 yılı, "Bilge Tonyukuk Yılı" olarak ilan edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilge Tonyukuk, Göktürk dönemini ve kendisinden sonraki dönemleri de kapsayarak derin izler bırakan en büyük devlet adamlarından birisidir. Askeri ve idari çeşitli görevleri başarıyla yürütmesi ve geleceğe yönelik öngörüleri Devlet ve toplum hayatında başarılı olmasında önemli etken olmuştur. Devlet ve insanların hayatında önemli bir karakter olduğunu hem Çin kaynakları hem de kendi bırakmış olduğu yazıtlar açık bir şekilde ifade etmiştir. Onun, almış olduğu çeşitli ad ve ünvanlar arasında kaynaklar içerisinde en fazla geçen Bilge Tonyukuk'tur. Bilgelik Türk Milletinin en yüksek unvanıdır. Bu ünvanı alan kişiler birçok özelliği de kendilerinde barındırmak zorundadırlar. Bilge olan insanlar korkusuz, atılgan, olaylara ve durumlara karşı gözü açık , geleceğe yönelik öngörü sahibi, milletine ve topluluklara karşı adaletli, zeki, hoşgörülü, karakterli vb. birçok özelliği vücutlarında toplamış olmak zorundadırlar. Bilge Tonyukuk birçok özelliği taşıyan bir karakterdir. Türk devletini ,Türk milletini güçlü ve mutlu kılmak için bütün gayretiyle çalışmış bir devlet adamında bulunması gereken önemli özellikleri kendisinde barındırmış olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. 2020 yılı UNESCO kararıyla "Bilge Tonyukuk Yılı" ilan edildi. Bu vesileyle Türkistan'ın Doğusuna. İşgal altındaki Kırım'a, Karabağ'a, Ahıska'ya, ve tüm dış yurtlara selam olsun.'

Kaynak: İHA