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2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2

2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçından galip ayrıldı.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2

2020 CEV Şampiyonlar Ligi açılış maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçından galip ayrıldı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Andrea Puecher, Konstantin Yovchev

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Hande, Gamze, Yasemin

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Aylin (L), Melis, Fatma

Setler: 3-2 (25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10)

Süre: 127 dakika (29, 25, 28, 27, 18)

Kaynak: İHA

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