İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

Salon: İstanbul Burhan Felek

Hakemler: Aleksander Sikanjic, Vlastimil Kovar

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Gibbemeyer, Simge (L), Ergül, Melis.

LP Salo: Czakan, Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Rautiainen (L), Piesanen, Ternava.

Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)

Süre: 62 dakika (22, 21, 19)

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT