2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu (YENİDEN)

2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek ekiplerden kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank'ın rakipleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşen Avrupa Voleybol Galası'ndaki kura çekimiyle belirlendi.

Kadınlar kategorisinde Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, A Grubu'nda Polonya'dan Budowlani Lodz ve Finlandiya'dan LP Salo ile eşleşti.

Bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank ise; Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad, İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ve Slovenya'dan Nova KBM Branik Maribor takımı ile mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'nda İtalya'dan Cucine Lube Civitanova, Trentino Itas ve Çek Cumhuriyeti'nden Jihostroj Ceske Budejovice ile eşleşti. Halkbank ise; C Grubu'nda Rusya'dan Zenit Kazan, Belçika'dan VC Greenyard Maaeseik ve Polonya'dan Jastrzebski Wegiel takımları ile karşı karşıya gelecek.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında; kadınlarda ve erkeklerde 20 takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda grup maçları, 19 Kasım 2019 – 18 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart – 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde grup maçları 03 Aralık 2019 – 19 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart – 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA