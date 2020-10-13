2020 EKPSS ne zaman? Kaç soru sorulacak? 2020 EKPSS Kılavuz ve başvuru bilgileri

Engelli bireylerin eğitim düzeylerine göre farklı pozisyonlar için gerçekleştirilen ve sonucunda alınan puanlar neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışma imkanı sunan merkezi sınav EKPSS, yurt genelindeki tüm illerde aynı anda, saat 10.15 başlatılır. Tek oturumda yapılan sınav, adayların engel durumlarına ve öğrenim düzeylerine uygun şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri olarak uygulanır. Adayların cevaplaması gereken 60 soru barındıran sınavın süresi de 60 dakikadır. 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav günü için geri sayıma başladı. ÖSYM resmi internet sitesinde yayımlanan takvimde kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan sınav hakkında bilinmesi gereken her şeyi haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

2020 EKPSS NE ZAMAN?

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2020-EKPSS) 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanıyor. 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak sınav için adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr/) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

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2020 EKPSS ÜCRETİ

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.

2020 EKPSS KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

ÖSYM resmi internet sitesinde yayımlanan

2020 EKPSS kılavuz ve başvuru bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ