2020 yılının henüz başlarında tüm Türkiye'yi derinden sarsan Elazığ depreminin üzerinden 1 yıl geçti. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin, yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin yıl dönümünde vatandaşlarda internet üzerinden birçok konuda araştırmalar yapıyor. Bu konularda birisi ise '2020 Elazığ depremi nerelerde hissedildi?' Bu sorunun cevabını haberimizde verdik. İşte detaylar...

2020 ELAZIĞ DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde, Anadolu ve Avrasya plakaları arasındaki sınırda meydana geldi.

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından büyüklüğünü 6,5 Mw, USGS tarafından 6,7 Mw, AFAD tarafından 6,8 Mw, Avrupa deprem araştırma şirketi EMSC tarafından 6,8 Mw olarak açıklandı. USGS depremin derinliğini 10 kilometre, EMSC ise 15 kilometre olarak açıkladı.

Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.

ELAZIĞ DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan deprem yaklaşık 22 saniye sürdü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen deprem 6.8 şiddetinde meydana geldi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA ÇÖKTÜ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre Elâzığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. AFAD'ın son açıklamalarına göre toplamda 76 bina yıkılırken ilk tespitlere göre; 645 binada ağır, 409 binada ise hafif ve orta hasar tespit edildiği, 12 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğu bildirildi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4, 3 kişinin isimleri bilinmiyor), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi. Açıklamaya göre, depremde ölenlerin isimleri ve köyleri şöyle:

ELAZIĞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4, 3 kişinin isimleri bilinmiyor), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi. Açıklamaya göre, depremde ölenlerin isimleri ve köyleri şöyle:

1) Necdet Gürsu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2) Ramazan Ertaş(Elazığ)

3) Necmettin İnce(Elazığ)

4) Salih İnce(Elazığ)

5) D. Rabia Gökdemir(Elazığ)

6) Ünal Kalay(Elazığ)

7) Gülçin Kalay(Elazığ)

8) Yaşar Güçlü(Elazığ)

9) Fatma Yıldız(31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

10) Doruk Abbas Yıldız(2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

11) Selami Dağ(Elazığ)

12) Hanife Yıldırım(Elazığ)

13) Ayşe Civelek(Elazığ)

14) Salih Civelek(Elazığ)

15) M. Can Dişli(12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

16) Pınar Dişli(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

17) Turan Suçlu(Elazığ)

18) Mehmet Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

19) Ayşe Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

20) Halime Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

21) M. Ali Aslan(12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

22) Rüya Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

23) Müzeyyen Ayken(Elazığ)

24) Zehra Ayken(Elazığ)

25) Enes Sertdemir(Elazığ)

26) Berna Sertdemir(Elazığ)

27) Sakine Düşmez(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

28) Onur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

29) Hüseyin Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

30) Senanur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

31) Aslan Cenkiz(Elazığ)

32) Tansel Elidar(Elazığ)

33) Ö. Asaf Elidar(Elazığ)

34) Sevim Canbaz(50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

35) Nermin Cenkiz(Elazığ)

36) Türkan Kaplan(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN

1) Ramazan Canpolat(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA BAŞINA SAÇ PARÇASI DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN

1) Güven Kartal(38)