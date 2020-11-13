S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileri | S Sport izle2020 Formula 1 Türkiye GP tanıtım videosuCanlı ders sırasında evine giren hırsızlar tarafından soyuldu!Eminönü’nde akıl almaz ölüm! Ağaçta asılı halde bulunduDSÖ'den Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V için flaş karar!Bakan Koca uyardı: Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak...Tepki çekmişti! Bakanlıktan "çürük elma" videosuna incelemeAcımasızca öldürülmüştü! Otopsi işlemlerinde koronavirüs test sonucu pozitif çıktıKoronavirüse yakalanmıştı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sağlık durumuna ilişkin açıklamaMeral Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddialarına sert cevap!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020 Formula 1 Türkiye GP tanıtım videosu

2020 Formula 1 Türkiye GP tanıtım videosu

Bu yıl İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Formula 1'in günlerdir çekimi süren tanıtım videosu yayınlandı.

9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1'in, İstanbul'da çekilen tanıtım videosu yayınlandı. Formula 1'in resmi Twitter ve Instagram hesaplarından yayınlanan video, milyonlarca kez izlendi ve beğeni aldı. Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Kız Kulesi gibi İstanbul'un simgeleşmiş tarihi yerlerinde çekilen tanıtım videosu her yönden olumlu yorumlar aldı. 

Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yaptı.

13 Kasım Cuma gününden itibaren piste inecek olan dünyaca ünlü pilotlar, antrenmanlarına başlayacaklar. Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP, S Sport ekranlarından şifresiz ve naklen yarış severler ile buluşacak. 

İşte S Sport frekans bilgileri:

S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileri | S Sport izleS Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileri | S Sport izle

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix Yarış Programı

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00
2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00
3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT