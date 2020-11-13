2020 Formula 1 Türkiye GP tanıtım videosu

9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1'in, İstanbul'da çekilen tanıtım videosu yayınlandı. Formula 1'in resmi Twitter ve Instagram hesaplarından yayınlanan video, milyonlarca kez izlendi ve beğeni aldı. Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Kız Kulesi gibi İstanbul'un simgeleşmiş tarihi yerlerinde çekilen tanıtım videosu her yönden olumlu yorumlar aldı.

Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul'un tarihi noktalarından geçiş yaptı.

13 Kasım Cuma gününden itibaren piste inecek olan dünyaca ünlü pilotlar, antrenmanlarına başlayacaklar. Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP, S Sport ekranlarından şifresiz ve naklen yarış severler ile buluşacak.

İşte S Sport frekans bilgileri:

S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileri | S Sport izle

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix Yarış Programı

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00

2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00

3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10