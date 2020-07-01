2020 KPSS başvuruları nasıl yapılır ?(Lisans, önlisans, ortaöğretim)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar için başvuru kılavuzunu erişime açtı. Başvuruların online ortamda yapılmasına karar verilmesinin ardından adaylar internet arama motorlarında 2020'nin KPSS başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte lisans, önlisans, ortaöğretim başvurularının yapılmasına ilişkin en net detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre işlemleri ile girerek yapabilecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 30 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde 10:15'te

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül 14:45'te

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum 12 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu 12 Eylül 2020 14:45'te

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu ise 13 Eylül 2020 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖABT sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS nedir? (Lisans, önlisans, ortaöğretim) Ne işe yarar?

KPSS puan hesaplama (Lisans,ortaöğretim,önlisans)| KPSS sonuçları kaç yıl geçerli?

KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı!