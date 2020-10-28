ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları açıklanmaya devam ediyor. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde, Ön lisans sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklanacak. Son olarak KPSS ortaöğretim sonuçları da 24 Aralık tarihinde belli olacak. Sonuçlarını öğrenen KPSS adayları 2020 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor.

2020 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020 Lisans oturumuna ait branş sıralamasının ne zaman erişime açılacağı hakkında açıklama henüz yapılmadı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulacak. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını değerlendirebilecek.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4’e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1 Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır? KPSS itiraz dilekçesi 2020 nasıl verilir?

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P3 puanının hesaplanmasında; Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir. Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.