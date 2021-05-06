Yaşanan pandemi süreci eğitim alanında da önemli etkilere neden oldu. Salgınla mücadele kapsamında ertelenen ve 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte yanıtlar...

2020 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Merakla beklenen açıklama nihayet geldi. 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılan sonuçlar ÖSYM aday giriş sayfasından öğrenilebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün de Twitter'daki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Aygün açıklamasında, "Değerli adaylarımız, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.