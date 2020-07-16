2020 Liselere Geçiş Sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Milyonlarca adayın sınav sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sınavda birinci olan adayı ve şehirini merak etmeye başladı. Peki LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS birincisi kim? LGS tam puan alan var mı? Yanıtları haberimizde...

2020 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

İŞTE LGS'DE TAM PUAN ALANLAR

KAHRAMANMARAŞ

Merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kahramanmaraş Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz, başarıyı planlı çalışarak elde ettiklerini belirtti.

EDİRNE

Edirne'de katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Efe Topaloğlu, kitap okuyarak başarıya ulaştığını söyledi.

ANKARA

LGS'den 500 tam puan alan Ankara Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Enes Ünal oldu.

KIRKLARELİ

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde http://sonuc.meb.gov.tr/ internet adresinden erişime açıldı.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

LGS KILAVUZU 2020

TERCİH SAYISI ARTTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ

BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."