2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump: İnançsızın birini benim yerime tercih ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Rusya ve Çin'den Birleşmiş Milletler'e veto

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan esprili cevap: Böyle temenni mi olur?