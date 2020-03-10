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2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

ABD'de 3-5 Nisan'da yapılması planlanan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, koronavirüs nedeniyle 13-15 Kasım tarihlerine ertelendi.

Daha önce de 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı Tayland Grand Prix de gene koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

2020 MotoGP Grand Prix'in 19 Nisan'da Arjantin'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: İHA




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