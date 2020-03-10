2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD etabı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

ABD'de 3-5 Nisan'da yapılması planlanan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı, koronavirüs nedeniyle 13-15 Kasım tarihlerine ertelendi.

Daha önce de 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan açılış etabı iptal edilmiş, şampiyonanın 2. ayağı Tayland Grand Prix de gene koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

2020 MotoGP Grand Prix'in 19 Nisan'da Arjantin'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: İHA