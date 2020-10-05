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  3. 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Son dakika haberi... 2020 yılına ilişkin Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice ödüle layık görüldü.

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Son dakika haberi... 2020 yılına ilişkin Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice ödüle layık görüldü.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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