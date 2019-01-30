2020 Olimpiyat biletleri satışa çıkıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, online bilet siparişi alımına Nisan ayında başlanacağını duyurdu.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, bilet satış takvimini açıkladı. Plana göre, ilk olarak online satış talepleri alınacak. Haziran ortasında karaborsa riskine karşı, biletlerin kar amaçlı alım satımını yasaklayacak bir yasanın yürürlüğe girmesinin ardından çekilişle belirlenecek talihliler, online olarak bilet satın almaya hak kazanacak. Biletler ayrıca sonbahardan itibaren "önce gelene önce hizmet" esasına göre internette de satılacak. Belirlenen mağazalarda elden yapılacak satışlar ise gelecek yılın başlarında başlayacak.

Detaylı fiyat bilgisi internetten açıklanacak

Bilet fiyatları için farklı kategoriler belirlendiği açıklandı. Örneğin, "Erkekler 100 metre" finalini ana stadyumda izlemek isteyenlerin, 50 dolar (yaklaşık 265 lira) ile bin 200 dolar (yaklaşık 6 bin 500 lira) arasında bir ücreti gözden çıkarması gerekecek. Online bilet başvuruları başlamadan önce, resmi satış sitesinde koltuk haritaları ve detaylı fiyat bilgisi sunulacağı öğrenilirken, 2020 Paralimpik Oyunları biletlerinin ise yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA