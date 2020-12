2020 Oyun Ödülleri'nde kazananlar açıklandı! En iyi oyun ise "The Last Of Us Part II" oldu The Game Awards 2020 etkinliği kapsamında bu yılın kazan oyunları açıklandı. Yılın en iyi oyunu olarak birinciliğe "The Last Of Us Part II" layık görüldü.

1 21 Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan "The Game Awards 2020" dün gece Türkiye saati ile 03:00'te gerçekleştirildi. The Last of Us: Part II yılın en iyi oyunu seçilmesinin yanı sıra geceden kucak dolusu ödülle ayrılarak törene damgasını vurdu.