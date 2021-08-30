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2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk'ün olimpiyat şampiyonu olmasının ardından "2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu haberin ardından Abdullah Öztürk'ün kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu soruları merak edilmeye başladı. Peki 2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında?

2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI ABDULLAH ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Öztürk 1 Ekim 1989 tarihinde Trabzon'da doğdu. Dünyaya doğuştan kas erimesi hastalığıyla gelen sporcu, köyde eğitim imkânlarının olmaması sebebiyle 8 yaşında Ankara’ya taşındı. Öztürk, arkadaşlarının ısrarı ve motivesiyle önce tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başladı ve Ümit Millî Takım’a yükselmeyi başardı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ‘yerinde spor’ projesinde antrenörü İlhami Kılınçkaya tarafından 2007 yılında masa tenisine başlatılan millî sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti. Spor sayesinde kas erimesi hastalığındaki ilerlemeye de çare bulmuş oldu.

2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Öztürk lise yıllarının ardından, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu "antrenörlük" bölümünü kazandı ve bu okuldan başarıyla mezun oldu.

Şimdilerde Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde engellilere özel TOHM merkezinde antrenör kadrosunda çalışmaktadır.

2020 Paralimpik Olimpiyatları Abdullah Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında?

2012 Paralimpik Yaz Oyunları'da Türkiye'yi temsil etti. 2014'te Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'da Ali Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte takımda gümüş madalya kazandı.

Son olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek ülkemize altın madalya kazandırdı.

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