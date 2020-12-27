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  3. 2020 son kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek! İşte kabine toplantısının gündemi!

2020 son kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek! İşte kabine toplantısının gündemi!

2020 yılının son kabine toplantısı 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda, koronavirüsle mücadeledeki son durum, alınacak yeni tedbirler masaya yatırılacak.

2020 son kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek! İşte kabine toplantısının gündemi!

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı,  aşı takvimi merakla araştırılırken bu yıl yapılacak son kabine toplantısının tarihi de açıklandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Kabine Toplantısı tarihini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre belirli aralıklarla düzenlenen Kabine Toplantısı 28 Aralık 2020 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak ve toplantı sonrasında yeni tedbirler alındığı takdirde kamuoyuna bildirilecek.

Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler ise bu toplantısı ise açıklanacak

AŞI TAKVİMİ NETLEŞECEK

Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Koronavirüs aşına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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