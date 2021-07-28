Futbolda heyecan 2020 Tokyo Olimpiyatları ile devam ediyor. Bu kapsamda futbolda iki önemli ülke olan İspanya ile Arjantin U23 takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları İspanya - Arjantin U23 maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte Canlı yayın linki...

2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI İSPANYA - ARJANTİN U23 MAÇI CANLI İZLE

Tokyo'nun Saitama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 14.00'da başlayacak Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı izlemek için İspanya - Arjantin U23 maçı canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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TRT Spor'u canlı yayınını izlemek için TRT Spor canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.