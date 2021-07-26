2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na iyi bir giriş yapan ve tüm Türkiye'yi heyecanlandıran filenin sultanları ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. İtalya ile oynayacağı ikinci maç mücadelesi oldukça merak edilen Millilerimiz için internette 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte o soruların cevapları...

2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli kadın voleybol takımımızın maç takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Buna göre Ay-yıldızlı ekip, Olimpiyat Oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Karşılaşma T.S.İ 10.25'te başlayacak. Bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLLİLERİMİZİN MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli takımımızın maç takvimi belli oldu. Buna göre filenin sultanları:

27 Temmuz - 10:25 Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya karşılaşmalarını oynayacak.