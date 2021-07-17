2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başlamasına kısa bir süre kaldı. Türkiye 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na 18 branşta 108 Milli sporcu ile katılacak. 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman olacağı merak konusu haline geldi. Peki 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman? hangi kanalda yayınlanacak?

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Koronavirüsün etkileri nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen Tokyo Olimpiyat Oyunları bu yıl 23 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na sayılı gün kaldı. Bu heyecana ortak olmak isteyen sporseverler Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından Olimpiyat Oyunları'nı takip edebilecek.