2020 Tokyo Olimpiyatları’na aşırı sıcak engeli

Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında yapılacak maraton yarışlarının, ülkedeki ölümcül sıcaklara karşı önlem olarak Sapporo'da yapılacağı açıklandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın devam ettiği Japonya'da, organizasyonun ev sahibi konumundaki başkent Tokyo "sıcak" engeline takıldı. Son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olimpiyatlar süresince ölümcül sıcaklar beklendiğini göz önüne alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), maraton yarışlarının Tokyo yerine Kuzey'deki Sapporo şehrinde yapılmasına karar verdi. Konuyu görüşmek üzere bugün Tokyo'da gerçekleştirilen toplantıya Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, Tokyo Valisi Yuriko Koike, Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto katıldı.

Yeni rota merak konusu

Yetkililer, Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin "Maraton ve yürüyüş yarışlarının Tokyo'da kalması" yönündeki ısrarına rağmen söz konusu etkinliklerin Sapporo'da gerçekleştirilmesi konusunda karar kıldı. Yeni rotanın detayları belirsizliğini korurken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yakında bir basın toplantısı düzenleyerek detayları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

İlk tedbir değil

Daha önce, olimpiyatlar süresince beklenen aşırı sıcakların üstesinden gelmek için rugby ve dağ bisikleti müsabakalarının başlangıç zamanlarının erken saatlere alınacağı açıklanmış, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, sıcak kaynaklı olası sağlık risklerini önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Coates, sporcuların rekabet edebilmesi için iyi koşulları sağlama konusunda kendilerinden emin olduklarını açıklamıştı.

Ölümcül sıcaklar

Son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya'da, geçtiğimiz yaz birçok kişi sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise sıcağa bağlı semptomlar nedeniyle hastanelere müracaat etmek zorunda kalmıştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden nem değerleri nedeniyle Japonlar zor günler geçirmişti. Maraton ve yürüyüş yarışlarının taşınacağı Sapporo şehri ise yaz aylarında Tokyo'dan 8 ila 10 derece daha soğuk oluyor.

Kaynak: İHA