2020 Tokyo Olimpiyatlarında Milli tekvandocumuz çeyrek finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Birçok dalda Milli sporcularımızın da yer aldığı Olimpiyatlar'da Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, son 16 turunda Mısırlı Nour Abdelsalam ile karşı karşıya geldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Abdelsalam'la karşılaştı. Rakibini 21-20 yenen Rukiye adını çeyrek finale yazdırdı. Rukiye çeyrek finalde bugün TSİ 09.30'da Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'le karşılaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi.

Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.