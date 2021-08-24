Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu. Bunun ardından "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Mücahit Günaydın kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak edilen başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar...

2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI MÜCAHİT GÜNAYDIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mücahit Günadın, 1999 yılında Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. 22 yaşında olan Günaydın, öğrenim hayatına Yeşilpınar Fatih Sultan Mehmet İlköğretim okulunda başlamış, Şişli Endüstri ve Meslek Lisesini bitirmiştir. Halen İstanbul Üniversitesi Beden eğitimi spor bölümünde okumaktadır.

2011 Yılında tesadüfen Engelli Yıldızlar Spor Kulübüyle karşılaştığını söyleyen Günaydın spora başlama hikayesini "Benim basketbol oynayabileceğimi söylediler. İlk başta seyirci olarak başladım hoşuma gittiği için bu spora başladım ve 6 yıldır bu spora devam etmekte olduğunu belirtmiştir. 2014 Yılında Genç Milli takıma seçildim." ifadeleriyle anlatıyor.

Genç Milli takımda oynayan Mücahit Günaydın 2017 yılı Dünya Genç Milli takımlar şampiyonasında ikinci olarak, Avrupa Genç Milli Takımlar şampiyonasında birinci olarak kadroda aktif rol almıştır.