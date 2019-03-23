2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Arnavutluk: 0 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadelen 2-0 galip ayrıldı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadelen 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada çalımlarla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza yayı dışından sert bir vuruşla ağları sarstı. 0-2
70. dakikada Ledian Memushaj'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalenin sağından farklı şekilde auta gitti.
88. dakikada Elseid Hysaj'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Christian Gittelmann xx
Arnavutluk: Etrit Berisha xx, Ardian Ismajli xx, Berat Djimsiti xx, Frederic Veseli xx, Ledian Memushaj xx, Taulant Xhaka xx, Amir Abrashi xx, Ivan Balliu xx (Armando Sadiku dk. 58 x) , Elseid Hysaj xx, Myrto Uzuni xx, Bekim Balaj xx (Eros Grezda dk. 58 x)
Yedekler: Alban Hoxha, Gentian Selmani, Enea Mihaj, Arlind Ajeti, Naser Aliji, Ergys Kace, Migjen Basha, Lorenc Trashi, Kristi Qose, Kristal Abazaj
Teknik Direktör: Christian Panucci
Türkiye: Mert Günok xx, Hasan Ali Kaldırım x, Gökhan Gönül xx (Mehmet Zeki Çelik dk. 46 xx), Merih Demiral x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Emre Belözoğlu x (Dorukhan Toköz dk. 65 x), Kaan Ayhan x, Mahmut Tekdemir x, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun xx, Burak Yılmaz xx (Deniz Türüç dk. 88 ?)
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Emre Taşdemir, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Yunus Mallı, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Burak Yılmaz (dk. 21), Hakan Çalhanoğlu (dk. 55) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Ivan Balliu, Ardian Ismajli, Taulant Xhaka (Arnavutluk), Cenk Tosun, Okay Yokuşlu (Türkiye)
Kaynak: İHA
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