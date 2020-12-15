2020 ve 2021 ara tatil ne zaman? MEB'den 15 tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 2020-2021 yarıyıl tatili tarihlerinin değişme ihtimalinin bulunduğunu belirtmişti. 2 haftalık sömestr tatiline girecek milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi '2020 ve 2021 ara tatil ne zaman?' sorusuna ilişkin son dakika açıklamaları takip ediyor. İşte MEB'in açıklaması...

BAKAN SELÇUK'TAN 15 TATİL AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk "15 tatilin öne çekilmesi senaryolar arasında yer alıyor." dedi ancak tatilin öne çekileceği zaman hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Konuya ilişkin yeni gelişmeler geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 VE 2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre 15 tatil, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü bitecek. İkinci dönem de ise 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak olup eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü kapanacak.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.