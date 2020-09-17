2020-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2020-YDS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN UYARI

ÖSYM, ''YDS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır'' bilgisini paylaştı.

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HALİS AYGÜN'DEN MESAJ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden YDS hakkında bilgilendirme mesajı paylaştı. Aygün ,'' Değerli YDS Adaylarımız, 2020-YDS sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınava gireceğiniz yeri http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. '' dedi.

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YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.