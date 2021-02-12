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2020-YDUS sınava giriş belgeleri yayımlandı

Ertelenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.

2020-YDUS sınava giriş belgeleri yayımlandı

20 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDUS için ÖSYM'den açıklama geldi. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için adayların sınava girecekleri yer belli oldu. 

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''YDUS adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi. 

Buna göre adaylar, giriş belgelerini  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YDUS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

20 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDUS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

2020-YDUS TEMEL KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YDUS nedir? Kimler başvurularabilir?YDUS nedir? Kimler başvurabilir?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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