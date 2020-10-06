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2020 Yılı Nobel Fizik ödülü sahiplerini buldu

Dünyadaki saygın ödüller arasında gösterilen Nobel fizik ödülünü Andrea Ghez, Reinhard Genzel ve Roger Penrose kazandı.

2020 Yılı Nobel Fizik ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Tıp Ödülünün ardından fizik ödülü de sahibini buldu. 2020 Nobel Fizik Ödülü, kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez arasında paylaştırıldı. İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, kara deliklerin var olduğunu kanıtlamak için matematiksel modeller kullandı. Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez ise Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki dev kara deliğin keşfine yönelik çalışmalarda bulundu. 951 bin 705 euro, olan bu  ödülün yarısı Roger Penrose'a diğer yarısı da ReinHard Genzel ve Andrea Ghez arasında paylaştırılacak.

Nobel komitesi üyesi Eva Olsson ödüllere ilişkin olarak," Bu araştırma bize evreni ve neler olduğunu ,nerede olduğumuzu ve hangi gelişmenin gerçekleşebileceğini anlamamızı sağlıyor" dedi.

2020 Yılı Nobel Fizik ödülü sahiplerini buldu

GHEZ ÖDÜLÜ KAZANAN DÖRDÜNCÜ KADIN OLDU

Ödülü kazananlar arasında yer alan Andrea Ghez bu ödülü kazanan  Marie Curie, Maria Goeppert Mayer ve Donna Strickland'dan sonra kazanan dördüncü kadın olarak tarihe geçti.

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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

 

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