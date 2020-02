2020 yılı ’Yeni İşim Girişim Programı’ başvuruları başladı

Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından başlatılan "Yeni İşim Girişim Programı" 2020 finalleri için başvurular başladı. Programın tanıtım toplantıları Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli Üniversitelerinde gerçekleştirildi.

Üç üniversitenin de Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen toplantılara Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 2015 yılından bu yana bölgedeki var olan girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Yeni İşim Girişim Programı'nın 5. Dönem lansmanı geniş katılımlarla gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantılarında konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Hayata dair meselelerde inovasyon yani yeni bir bakış açısı kazanmak isteyen gençlerimizi "Yeni İşim Girişim" programına davet ediyoruz. Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde girişimcilerimizin desteğini de alarak bu modülü hayata geçirip, gençlerimizin girişimci olmalarını ve Bölgemizde var olan girişimci sayı ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu minvalde Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesinde kuluçka merkezleri oluşturuldu. Bu kuluçka merkezleri; girişimcinin en zor ve en kırılgan dönemi olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyüyebilmesine yardımcı olmak için girişimciye rehberlik ediyor. Ayrıca bu kuluçka merkezleri girişimciye fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun eğitim programları, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair desteği girişimciye sağlıyor. Sizlerin yapması gereken tek şey bir fikir bulup bunun üzerine yoğunlaşarak o konuda detaylı araştırma yapmak ve bunu iş fikrine dönüştürebilmeniz. Bu nokta da Wake Up ve Let's Up programları ile nasıl bir iş fikri oluşturacağınızı ve bunun yapılabilirliğini test edeceksiniz. Yeni İşim Girişim Programına kabul edilirseniz her türlü ihtiyaçlarınız Sayın Rektörlerimiz ve bizim desteğimiz ile karşılanacak. Sizden beklenen TEB işbirliği ile düzenlediğimiz bu programlarda fikirlerinizi ortaya koymanız ve fikrinizin bir prototipe dönüşmesini hedeflemeniz. Konuşmasında başarılı girişimcilerden örnekler veren Genel Sekreter Şahin, "Sizlerin arasında başarılı girişimciler ve yatırımcılar çıkacağına inanıyorum. Bizler, sizleri girişimci yapıp bırakmıyoruz. İş verme ve iş bulabilme ile ilgili TEB ile görüşerek girişimcilerimizi Türkiye'deki ve dünyadaki ekosisteme sokmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda girişimcilerimizi fuarlara götürerek onlara potansiyel müşteri buluyoruz. Biz sizlere güveniyor, yapabileceğinize inanıyoruz" diye konuştu.

Tanıtım toplantılarında Trexo İnovasyon A.Ş. Kurucusu Serdar Kılıçbay girişimcilik hikayesini katılımcılarla paylaştı. Ardından TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan ile Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Ortağı Taner Baltacı yeni nesil girişimcilik hakkında ve girişimci olmak isteyenler gençlere kendi hikayelerinden bahsederek, sunulan imkanlar ve fırsatlar hakkında bilgi verdi.

2015 yılından beri Trakya Bölgesi'ndeki girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerinin sağlayan Yeni İşim Girişim Eğitim ve Yarışma Programının 2020 yılı başvuruları 26.02.2020 tarihine kadar devam edecek. Yenilikçi bir iş fikri olup hayata geçirmek ve ticarileştirme desteğinden faydalanmak isteyenler http://onkayit.trakyaka.org.tr/ adresini tıklayarak başvuru formunu doldurup başvurularını yapabilirler.

Kaynak: İHA