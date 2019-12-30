2020 yılında Bayburt’ta desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında Bayburt'ta desteklenecek olan tarım ürünleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2017 yılında başlattığı Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkede arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden ve insan beslenmesi ile hayvansal üretim açısından önemli buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru soğan, yem bitkileri mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları devam ediyor.

2020 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu. Bu kapsamda Bayburt Merkez'de, arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri ve patates, Demirözü ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri, patates, Aydıntepe ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates gibi ürünler desteklenecek.

Kaynak: İHA