FOX TV Yayın akışı | 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?FOX TV Yayın akışı | 28 Temmuz Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?İçişleri Bakanlığı açıkladı: "Yıldırım - 3 Ağrı Dağı" operasyonu başladıBursaspor, oyuncularından Özer Hurmacı'ya büyük tepki!FOX TV Yayın akışı | 27 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kanal D yayın akışı Çarşamba| Kanal D'de bugün ne var? 29 Temmuz ÇarşambaWhatsApp'a bomba özellikler geliyor!Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 28 Temmuz Salı2020 YKS birincileri belli oldu!Kanal D yayın akışı Pazartesi | Kanal D'de bugün ne var? 27 Temmuz Pazartesi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2020 YKS birincileri belli oldu!

2020 YKS birincileri belli oldu!

Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 5 ilden 5 adayın birinci olduğunu açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün,YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.  Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "ÖSYM: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" dedi.

YKS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI

Aygün, YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin de paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi. 

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

2020 YKS birincileri belli oldu!

TERCİH İŞLEM TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öte yandan YKS tercih işlemleri ile ilgili geçtiğimiz günlerce şöyle bir açıklamada bulunmuştu;

“2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

2020 YKS birincileri belli oldu!

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT