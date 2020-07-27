ÖSYM Başkanı Halis Aygün,YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "ÖSYM: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" dedi.

YKS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI

Aygün, YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin de paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

TERCİH İŞLEM TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öte yandan YKS tercih işlemleri ile ilgili geçtiğimiz günlerce şöyle bir açıklamada bulunmuştu;

“2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”