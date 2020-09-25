YKS ek tercihleri ÖSYM tarafından 17-23 Eylül tarihlerinde alındı. Ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar puanları dahilinde boş kalan üniversite kontenjanlarına göre tercih yaptıkları programlara yerleşecek. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açılacağı tarihe çevrilmiş durumda. Sonuçların açıklanmasının ardından ikinci üniversite kayıtları başlayacak ve herhangi bir programa yerleşmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak. Peki 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS ek tercih ne zaman açıklanır? YKS ek tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

2020 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene sonuçlar son başvuruların üzerinden 8 gün geçince açıklanmıştı. Anca bu yıl koronavirüs salgını sürecinde sonuçların açıklanacağı gün hakkında bir tahmin yürütülemiyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.