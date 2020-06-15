2020 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından her yıl yapılan YKS sınavı bu yılda büyük bir heyecanla bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 27-28 Haziran'a ertelenen sınav için giriş belgelerinin açıklanması merakla bekleniyordu. ÖSYM'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

ÖSYM’DEN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM’den YKS ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

“27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısıtlı bir süre kala, sınav giriş belgeleri ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika açıklamasında bulundu. Bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınav için giriş belgeleri erişime açıldı.YKS adayları sınava giriş belgelerine ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020 ?

2020-YKS Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanmıştır.

YKS ALAN SINAVLARININ TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakika

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika

YKS ne zaman yapılacak 2020 ?

ÖSYM duyurdu! YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

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