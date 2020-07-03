2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılan YKS sona erdi. Adaylar bu kez sınav sonuçları için gün saydı. Ölme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın sonuçlarının açıklanma tarih 28 Temmuz olarak kararlaştırılmıştı ancak sonuçlar bir gün erken açıklandı. Öte yandan tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS soruları ve cevapları sınavın ardından 28 Haziran Pazar günü erişime açılmıştı.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi (bugün) açıklandı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite adaylarının 6-14 Temmuz arası tercih yapacaklarını açıkladı.

-TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

-TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

-TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS BARAJ PUANI NEDİR?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

2020 puan türüne göre 170 barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekiyor. Temel Yeterlilik testinde 150 barajını sağlayamayan adaylar, Alan Yeterlilik Testinde kaç net yaparsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz. YKS barajını geçirmek aşağıda yapacağımız hesapları belli sayısa TYT netlerine, belli sayıda AYT netlerini eklenerek bulmaya çalışacağız.

ÖRNEK 1: TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday 2020 YKS baraj puan barajını geçecektir.

YKS puan türlerine göre daha detaylı hesaplamayı şu şekilde yapalım.

- Bir adat TYT sınavında 15,25 net yapmış olsun:

Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanını geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türl Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularında çıkan 80 sorudan ez az 16,75 üstünde net yapması gerekir.

ÖRNEK 2: Başka bir adayın TYT sınavında daha yüksek netler yaptığını varsayarak hesaplamayı yeniden yapalım.

- Bir aday TYT sınavında 22 net yapmış olsun:

Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 barajını geçmesi için AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 14,5 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2020 YKS Sözel puan türünde 180 puanını geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 2 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan80 sorudan en az 15 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2020 YKS sayısal puan türünde 180 puanını geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15 üstünde net yapması gerekir.

YKS TABAN PUANI KAÇ ?

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için TYT de en az 10 net yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için AYT de en az 15 net yapmaları gerekmektedir.

YKS KONULARI NELER?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

COĞRAFYA: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.

FELSEFE: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.