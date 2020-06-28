2020 YKS soru ve cevapları yayımlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevap anahtarı

2020 YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 3 oturumda gerçekleşen YKS 2020 sınavı 28 Haziran'da son oturumun bitmesiyle birlikte 2020 YKS soru ve cevap anahtarı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS soru ve cevap anahtarı kısa süre sonra öğrencilerin erişimi için yayınlanacak. Peki 2020 YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ne zaman yayınlanacak? TYve AYT soru ve cevap anahtarı...

2020 YKS soru ve cevap anahatarı üniversite adaylarının sınav oturumlarının tamamlanması ile birlikte merak konusu oldu. Binlerce adayı ilgilendiren sınavda öğrenciler soru ve cevap anahtarının açıklanması ile kendi cevaplarını karşılaştırarak sonuçlar açıklanmadan ne kadar bir puan aldığını hesaplamaya çalışıyor.

Bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile birlikte 2020-YKS sınavını tamamlamış oldu. 2020 TYT ve AYT soruve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yaklaşık 3 milyon öğrencinin katıldığı 2020 YKS sınavının YDT-AYT oturumları tamamlandı. 2020 YKS sınavının ardından üniversite öğrencisi adayları 2020 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? sorusunu araştırmaya başladı. ÖSYM’nin 2020-YKS soruları ve cevap anahtarını internet sitesi üzerinden açıklandı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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2020-YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin istedikleri üniversiteye girebilmek için yarıştığı 2020 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da ilan edileceğini açıkladı.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 tercihleri barajı geçen tüm öğrenciler tarafından yapılabiliecek. YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklamadı.

YKS (TYT, AYT VE YDT) BARAJ PUAN KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS puan hesaplama; TYT, AYT ve YDT sınavları için belirlenen standart puanlara ve test bölümlerinin ağırlıklarına göre yapılır.

YKS puan hesaplama yapılırken;

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunur.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

Adaylar, TYT ve AYT için belirlenen standart puanlar ile doğru sayılarını çarparak tahmini TYT AYT puan hesaplama sonuçlarına ulaşırlar. Adayların puanının hesaplanabilmesi için testlerde bulunan bölümlerden en az 0,5 ham puanın alınması zorunludur.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50'nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.

Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken (0.12 x 250=30) 500 OBP'ye sahip öğrenciye 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm öğrencilerin OBP'si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariç diğer 4 yıllık lisans bölümleri) OBP'leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 15 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısıile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.