Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?Pendik Belediyesi farklı branşlarda meslek edindirme kursları açıyorTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'ya müjdeli haberAlev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İskender'in sürprizi Çiçek'i şok ediyorHalil Sezai ve nişanlısı ayrıldı!Okullar Temmuz'da mı kapanacak? 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı 2021?Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçtiCeren Hindistan çocuk doğurmak için sevgilisinden isteklerini sıraladıGelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu | 9 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.  2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanan anacak yapılamayan YÖKDİL sınavı 28 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Sınavın yapılmasının ardından 1 hafta geride kaldı ve sonuçların açıklanması için heyecanlı bekleyiş arttı. 

2020-YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den YÖKDİL sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. YÖKDİL/2 sonuçlarının 15 Mart 2021'de açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.

YÖKDİL/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT