2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. 2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanan anacak yapılamayan YÖKDİL sınavı 28 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Sınavın yapılmasının ardından 1 hafta geride kaldı ve sonuçların açıklanması için heyecanlı bekleyiş arttı. 2020-YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'den YÖKDİL sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. YÖKDİL/2 sonuçlarının 15 Mart 2021'de açıklanması bekleniyor. YÖKDİL/1 NE ZAMAN YAPILACAK? 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak. YÖKDİL/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ Bölge Gündem yökdilSınav