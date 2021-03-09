2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2020-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. 2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanan anacak yapılamayan YÖKDİL sınavı 28 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Sınavın yapılmasının ardından 1 hafta geride kaldı ve sonuçların açıklanması için heyecanlı bekleyiş arttı.
2020-YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den YÖKDİL sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. YÖKDİL/2 sonuçlarının 15 Mart 2021'de açıklanması bekleniyor.
YÖKDİL/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.