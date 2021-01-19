Bekçi adaylarının merakla beklediği yazılı sınav geldi çattı. 2020/1.Dönem bekçilik sınavının tarihleri duyuruldu. MEB tarafından adayların sınavlara giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2020/1.Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te uygulanacak.

BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren aşağıdaki linke tıklayarak alabilir.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAVINDA HANGİ ALANDAN KAÇ SORU OLACAK?

POMEM’den sınavla ilgili yapılan açıklamada sorularla ilgili bölüm aşağıdaki gibidir;

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacak.