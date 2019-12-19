2020'de geçerli olacak asgari ücret icin Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından yarın saat 11.15'te ortak açıklama yapacak.

3 işçi konfederasyonu da şu ana kadarki yaptıkları çalışmaları değerlendirmek üzere Türk-İş genel merkezinde toplanacak.

TOPLANTI ÖNCESİ TALEPLER DUYURULACAK

Ortak açıklamayla önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesinde taleplerini duyuracak.

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısında, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı.

HESAPLANAN RAKAMLAR

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun gerçekleştireceği dördüncü ve son toplantı ise Bakanlık’ta yapılacak. Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantının sonrasında 2020 yılı asgari ücret miktarı ve AGİ açıklanacak.

2020'DE ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Faruk gelişmeleri kaleme aldı. Erdem’in yazısında yer alan detaylar şöyle; Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞIN YÜZDE 15 CİVARINDA OLMASI BEKLENİYOR

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.