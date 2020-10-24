Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yine seyircileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Limon

Karpuz

Hindistan cevizi

Mango