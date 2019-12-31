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  3. 2020'de hayatımızda neler değişecek?

2020'de hayatımızda neler değişecek?

1 Ocak tarihiyle birlikte yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda asgari ücret, BES değişecek, kamu bankaları konut faizlerinde indirime gitti.İşte yeni yılla birlikte hayatımıza girecekler olan yenilikler...

2020'de hayatımızda neler değişecek? 118

2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu.